Россиянка отсудила у хлебокомбината 700 тыс. рублей за производственную травму

Жительница Владимира через суд взыскала компенсацию с хлебокомбината за полученную на работе травму. Об этом сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда города.

Согласно материалам дела, женщина пострадала в результате несчастного случая 10 сентября 2023 года: ее правая рука попала в тестоделительную машину, из-за чего произошла механическая ампутация кисти. Истец утверждала, что инцидент произошел из-за неисправности аппарата. Женщина пыталась взыскать с работодателя 1 млн рублей — в заявлении работница отметила, что вынуждена принимать обезболивающее, а также испытывает моральные страдания из-за потери трудоспособности и невозможности обслуживать себя самостоятельно.

Ответчик подчеркивал, что инцидент произошел по вине сотрудницы, которая, не отключив машину, стала убирать тесто рукой.

«Исследовав все доказательства по делу, <...> суд пришел к выводу о правомерности заявленных требований, удовлетворил их частично, взыскав с Владимирского хлебокомбината в пользу пострадавшего работника компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее в Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе.