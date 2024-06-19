Суд арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении фасолью

Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова — первого обвиняемого по делу о массовом отравлении консервированной фасолью. Об этом сообщает ТАСС.

Норматов работает в компании ООО «Савон-К», производившей некачественное сырье для салатов, которыми массово отравились люди. Мужчина является гражданином Таджикистана.

О задержании повара 19 июня сообщили в Следственном комитете. По версии следствия, подозреваемый по указанию руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина готовил фасоль с нарушением требований безопасности при организации общественного питания.

До этого в Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили, где еще может может быть вызывающий ботулизм токсин.