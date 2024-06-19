Житель Краснодарского края открыл стрельбу на центральном рынке и скрылся на велосипеде

Полиция Краснодарского края разыскивает мужчину, стрелявшего из пистолета на рынке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на центральном рынке станицы Динской. На кадрах с места инцидента, которые опубликовал Telegram-канал «Газета «РВС», заметно, как двое мужчин о чем-то беседуют. После этого один из них целится во что-то наверху и делает несколько выстрелов.

В этот момент рядом проходят женщины и закрывают руками уши. После стрельбы они что-то говорят мужчине с пистолетом, и тот, пряча оружие, медленно покидает место происшествия на велосипеде.

На данный момент неизвестно, в кого стрелял россиянин. О том, пострадал ли кто-то, не сообщается.

О произошедшем правоохранители узнали после публикации в интернете. Специалисты МВД зарегистрировали сообщение об инциденте. В ведомстве назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Рязани мужчина устроил стрельбу на предприятии.