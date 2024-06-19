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Житель Краснодарского края открыл стрельбу на центральном рынке и скрылся на велосипеде

В Краснодарском крае мужчина устроил стрельбу на рынке

Полиция Краснодарского края разыскивает мужчину, стрелявшего из пистолета на рынке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на центральном рынке станицы Динской. На кадрах с места инцидента, которые опубликовал Telegram-канал «Газета «РВС», заметно, как двое мужчин о чем-то беседуют. После этого один из них целится во что-то наверху и делает несколько выстрелов.

В этот момент рядом проходят женщины и закрывают руками уши. После стрельбы они что-то говорят мужчине с пистолетом, и тот, пряча оружие, медленно покидает место происшествия на велосипеде.

На данный момент неизвестно, в кого стрелял россиянин. О том, пострадал ли кто-то, не сообщается.

О произошедшем правоохранители узнали после публикации в интернете. Специалисты МВД зарегистрировали сообщение об инциденте. В ведомстве назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Рязани мужчина устроил стрельбу на предприятии.

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