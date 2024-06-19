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Остались только сапоги: россиянин получил разряд тока, задев удилищем ЛЭП

В Липецкой области мужчина попал в реанимацию, зацепившись удилищем за ЛЭП

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Haggardous50000/Shutterstock

В Липецкой области рыбалка закончилась для местного жителя госпитализацией. Об этом сообщает издание GOROD48 в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, инцидент произошел в Балашовском лесничестве. Мужчина задел удилищем ЛЭП и получил разряд током. По словам очевидцев, из-за удара электричеством на пострадавшем сгорела вся одежда, на рыбаке остались только сапоги.

Мужчину доставили в областной ожоговый центр, медики оценивают его состояние как тяжелое.

До этого в Самарской области подросток попытался дотянуться до высоковольтного провода удочкой и впал в кому. У пострадавшего диагностировали 85% ожогов кожных покровов, его друг, который стоял рядом, получил ожог 45% тела. Прохожие, на глазах которых произошло ЧП, рассказали, что подростки растут в благополучных семьях, а случившееся было обычной шалостью.

Ранее в Иркутской области четырехлетний мальчик бросал спички в щели в полу и сжег дом.

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