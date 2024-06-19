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Челябинский школьник напал на друга с ножом в драке из-за оскорбления девушки

В Челябинске школьник ударил сверстника ножом во время драки

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Shutterstock

В Челябинске драка школьников закончилась поножовщиной. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел в Ленинском районе. Девятиклассники встретились во дворе после того, как один из них якобы оскорбил возлюбленную второго.

Сначала молодые люди начали наносить друг другу удары, но в какой-то момент один достал нож и напал на сверстника. В результате пострадавшего юношу увезли в больницу.

На ситуацию обратили внимание в СК РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент специалисты ведомства выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, пострадавший ударил оппонента по лицу, после чего почувствовал, как лезвие попало между ребер. О состоянии школьника не сообщается. Информация о характере травм также отсутствует.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В Следственном комитете начали проверку.

Ранее в Тамбове судимый россиянин изнасиловал экс-подругу, выстрелил в ее возлюбленного и получил 17 лет.

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