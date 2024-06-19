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Под Белгородом при прямых попаданиях снарядов РСЗО сгорел дом

Гладков: ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из РСЗО

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Украинская армия обстреляла город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил губернатор.

По его словам, в результате прямых попаданий снарядов полностью уничтожено огнем одно частное домовладение и разрушен гараж.

Кроме того, повреждены восемь жилых домах и два легковых автомобиля, газопровод и линия электропередачи.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы уже приступили к устранению последствий обстрела.

Днем в среду, 19 июня, дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. По словам Гладкова, два беспилотника атаковали центр города Грайворон, где повредили три легковых автомобиля. Один из дронов упал рядом с административным зданием.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Обстрелы Белгородской области
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