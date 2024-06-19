Суд получил ходатайство об аресте фигурантов дела об отравлении фасолью

Суд в Москве получил просьбу об аресте четверых фигурантов уголовного дела о массовом отравлении консервированной фасолью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд.

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Москве задержали четвертого подозреваемого виновника по делу о массовом отравлении людей. Задержанным оказался повар компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, подозреваемый по указанию руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания готовил фасоль, расфасовывал ее в вакуумную упаковку с максимальной экономией.

Столичный главк СК России возбудил уголовное дело после массового отравления продуктами, которые жители Москвы заказали через сервис доставки продуктов. Пострадавшие обращались в московские больницы за медпомощью с признаками сильного пищевого отравления. Позже выяснилось, что с такими же симптомами попали в больницы и жители других городов.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.