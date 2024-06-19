ВСУ обстреляли город в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Шебекинского городского округа и города Шебекино. Об этом сообщает МЧС по Белгородской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве призвали жителей спуститься в подвал. О последствиях обстрела не сообщается.

Днем 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о том, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. Глава региона призвал жителей указанных территорий спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

16 июня стало известно, что ВСУ использовали французскую авиабомбу AASM НAMMER при одной из атак на Шебекино. Это управляемая авиационная бомба класса «воздух-земля», оснащенная носовой системой наведения, твердотопливным реактивным двигателем и крыльями.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.