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Названо блюдо, которое вывели из меню во «Вкусно — и точка» из-за проверок сырья

«Вкусно — и точка» на фоне проверок сырья вывела из меню чиабатту с тунцом

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Shutterstock/nblx

Сеть «Вкусно — и точка» из-за проверок сырья после случаев ботулизма временно выводит из меню чиабатту с тунцом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Мы на несколько недель выводим из меню чиабатты с тунцом», — уточнили в сообщении.

В компании обратили внимание, что не получали жалоб на блюдо. Руководство сети поддержало «решение о дополнительных проверках» и пообещало дополнительно сообщить о возвращении в регулярное меню чиабатты с тунцом.

«Вкусно — и точка» имеет заведения быстрого питания в 64 регионах страны. Всего сейчас открыто более 890 точек сети.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 москвичей, в том числе один ребенок. В Московской области госпитализировали 24 человека, в Казани — 14 человек, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. В Нижнем Новгороде 16 человек обратились за медпомощью с подозрением на отравление. После сдачи анализов ботулизм подтвердился у четырех горожан.

Ранее «Вкусно — и точка» допустила открытие ресторанов сети в Крыму.

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