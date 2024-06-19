В подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

При этом другие подробности происшествия не сообщаются. Однако известно, что в Херсонской области не объявлялась воздушная тревога.

До этого сообщалось, что эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Сообщается, что среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии уже зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом. Более того, зафиксировано уже три летальных исхода.

В подполье также сообщили, что российские военнослужащие уничтожили склад и артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Гуляйполе, расположенном на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Незадолго до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву. После удара военной цели в Корабельном районе города из объекта пошел едкий желтый дым.

Ранее подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области.