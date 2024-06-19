Кабинет министров РФ и правительство Танзании заключили соглашение о воздушном сообщении. Церемония подписания документа состоялась 19 июня в здании российского министерства транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что подписи под документом поставили заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешник и чрезвычайный посол Танзании в стране Фредрик Ибрахим Кибута.

Москва и Додома договорились о сотрудничестве при обеспечении безопасности полетов между двумя государствами, а также о взаимодействии в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Кроме того, стороны обязались взаимно применять национальное законодательство в отношении перевозчиков друг друга.

Из заявления следует, что вместе с этим в соглашении были закреплены принципы эксплуатации договорных линий и размеры таможенных пошлин при транспортировке товаров. Более того, в документ включили положения о взимании аэропортовых сборов и регулировании тарифов перевозчиков.

Ранее в Минтрансе РФ анонсировали запуск прямых авиарейсов в четыре страны мира, включая Танзанию.