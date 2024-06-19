В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей указанных территорий спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Также МЧС по области предупредило о ракетной опасности в Грайворонском городском округе.

«Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — отмечается в сообщении МЧС.

В начале июня Гладков призвал белгородцев использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.