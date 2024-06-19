В России выведут соцподдержку бойцов СВО на новый уровень

Фонд «Защитники Отечества» и Минобороны РФ будут работать в единой связке, чтобы вывести социальную поддержку участников специальной военной операции (СВО) на новый уровень. Об этом написала замминистра обороны России Анна Цивилева в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что встретилась с бойцами СВО, которые лечатся в госпитале Хабаровска, и вручила им государственные и ведомственные награды. Вместе с военными Цивилева обсудила вопросы и проблемы, которые возникают при оказании медпомощи.

«Будем искать решения в единой связке министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда «Защитники Отечества», чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования», — сказала Цивилева.

По ее словам, планируется организовать «бесшовное взаимодействие структур», чтобы помогать солдатам Вооруженных сил РФ во время прохождения службы, а также после демобилизации.

До этого Цивилева говорила, что каждый пятый боец СВО страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Она отметила, что психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны спецоперации.

Ранее Цивилева рассказала, как военно-полевой хирург пожертвовал жизнью ради раненых бойцов спецназа.