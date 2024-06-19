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Росфинмониторинг признал «Грузинский национальный легион» террористом

Росфинмониторинг внес «Грузинский национальный легион» в перечень террористов

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) расширила перечень террористов и экстремистов, внеся в него военизированное формирование «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщается на официальном сайте службы.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> «Грузинский национальный легион», — говорится в документе.

14 июня Южный окружной военный суд постановил признать данное военизированное формирование террористической организацией. В Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ подчеркнули, что решение было принято на основании собранных доказательств о причастности «Грузинского национального легиона» к террористической деятельности.

В связи с постановлением суда это военизированное формирование было запрещено на территории РФ. По информации ФСБ, «Грузинский национальный легион» был создан в 2014 году под руководством Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. На данный момент он считается крупнейшим военизированным формированием, которое набирает участников по национальному признаку.

Ранее в Москве заочно арестовали самого молодого грузинского снайпера, принимающего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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