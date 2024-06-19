Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудница Neuralink рассказала об агрессивных обезьянах и увольнении из-за беременности

Complex: бывшая сотрудница Neuralink рассказала, что ее уволили из-за беременности

close
100%
Neuralink/YouTube.com

Бывшая сотрудница компании Neuralink рассказала, что ее уволили с работы из-за беременности, а так же о том, что на нее нападали агрессивные обезьяны в лаборатории, пишет Complex.

Линдси Шорт утверждает, что ее уволили через день после того, как она сообщила о своей беременности. Женщина считает, что это было сделано незаконно, кроме того, американка обвинила компанию Илона Маска в гендерной дискриминации, и теперь ей хочется добиться справедливости.

Шорт также пожаловалась на условия работы. По ее словам, в лаборатории на нее нападали агрессивные обезьяны, а одна из них поцарапала ей руку через перчатку. В другой день подопытное животное бросилось ей на лицо, оставив раны. В Neuralink пока не прокомментировали заявления бывшей сотрудницы.

Ранее первый человек с имплантом от Маска назвал плюсы и минусы жизни с нейрочипом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами