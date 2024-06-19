Сотрудница Neuralink рассказала об агрессивных обезьянах и увольнении из-за беременности

Бывшая сотрудница компании Neuralink рассказала, что ее уволили с работы из-за беременности, а так же о том, что на нее нападали агрессивные обезьяны в лаборатории, пишет Complex.

Линдси Шорт утверждает, что ее уволили через день после того, как она сообщила о своей беременности. Женщина считает, что это было сделано незаконно, кроме того, американка обвинила компанию Илона Маска в гендерной дискриминации, и теперь ей хочется добиться справедливости.

Шорт также пожаловалась на условия работы. По ее словам, в лаборатории на нее нападали агрессивные обезьяны, а одна из них поцарапала ей руку через перчатку. В другой день подопытное животное бросилось ей на лицо, оставив раны. В Neuralink пока не прокомментировали заявления бывшей сотрудницы.

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