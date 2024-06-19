Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Белгородскую область

Белгородскую область снова атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Грайворонский городской округ и Краснояружский район подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — отметил губернатор, уточнив, что, по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

По словам Гладкова, два беспилотника атаковали центр города Грайворон, где повредили три легковых автомобиля. Один из дронов упал рядом с административным зданием. Осколки посекли фасад и входную группу здания, в одном из магазинов выбили окна. В селе Безымено БПЛА повредил крышу частного дома.

В поселке Прилесье Краснояружского района два FPV-дрона атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия, где повреждения получили пять припаркованных автомобилей. Один из беспилотников сбросил взрывное устройство во двор частного дома и взорвал микроавтобус.

«Информация о последствиях уточняется», — заключил губернатор, уточнив, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.