Дочь американской актрисы обворовала бар и была поймана с поличным

В США 18-летняя дочь актрисы Энджи Хармон ворвалась в бар и украла алкоголь на сотни долларов. Об этом пишет New York Post.

Известно, что 2 июня Эйвери Сехорн закончила школу, а уже 6 июня она и двое ее приятелей украли шесть бутылок спиртного на сумму $500. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в клубе World в Шарлотте, Северная Каролина.

Трое молодых людей пробрались туда через заднюю дверь и распивали спиртное, спрятавшись за барной стойкой. Подростков заметил один из уборщиков. Он попытался поймать незваных гостей, но те скрылись с места происшествия.

Тем не менее через некоторое время их задержали полицейские. Сехорн были предъявлены обвинения в краже со взломом и грабеже, но в итоге девушку освободили из тюрьмы без залога.

Энджи Хармон известна своими ролями в сериалах «Спасатели Малибу», «Закон и порядок» и «Риццоли и Айлс». У актрисы есть три дочери, появившиеся на свет в браке с бывшим профессиональным футболистом Джейсоном Сехорном, с которым она рассталась в 2014 году.

Ранее в сети появилось фото Джастина Тимберлейка из полицейского участка.