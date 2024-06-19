Еще один нижегородец госпитализирован с подозрением на ботулизм

Еще один житель Нижнего Новгорода госпитализирован с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает NewsNN.

По информации источника, количество пострадавших увеличилось до 16 человек. К ИВЛ подключены шесть пациентов.

Днем 19 июня депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что вспышка ботулизма в нескольких городах России говорит о последствиях запрета на проверки бизнеса.

В этот же день заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сказал, что наказанием виновных в вспышке ботулизма в городах России ограничиваться нельзя.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи задержали четвертого фигуранта по делу о массовом отравлении людей.