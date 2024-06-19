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Житель Запорожья пострадал из-за обстрела со стороны Украины

В Запорожской области житель села получил ранения в результате обстрела ВСУ

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новофедоровка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Около десяти часов террористы ВСУ совершили атаку БПЛА на село Новофедоровка», — отметил глава региона.

Он уточнил, что населенный пункт расположен в Пологовском муниципальном округе. По предварительным данным, в момент обстрела пострадал мирный житель — мужчина 1957 года рождения. Его отвезли в больницу с осколочными ранениями.

На месте происшествия работают оперативные службы.

11 июня на Украине сообщили о возвращении людей в контролируемую РФ часть Запорожской области.

До этого в ракетных атаках ВСУ на Крым увидели угрозу ЗАЭС. По словам Балицкого, запускаемые Украиной ракеты в сторону южных регионов РФ пролетают над станцией и несут для ее безопасности большие риски. Глава региона подчеркнул, что он никого не пугает, но гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС отсутствуют.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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