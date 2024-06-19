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Стало известно, кто снял на видео мигранта, погасившего поминальные свечи в Бутово

РИА: задувшего свечи в храме в Южном Бутово мигранта снимал на видео сообщник

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СК РФ по городу Москве

У мигранта, задувшего поминальные свечи на каноне в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был сообщник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Парней двое было», — рассказала агентству прихожанка.

По словам женщины, один их мигрантов подошел к поминальному столу и стал тушить свечи, держа под мышкой коврик. Его подельник в этот момент фиксировал происходящее на телефон. Прихожанка напомнила, что внутри храма нельзя снимать видео и фото без благословления настоятеля.

«Не знаю, зачем снимали, где-то распространить или спор какой», — заключила она.

До этого стало известно, что днем во вторник, 18 июня, мигрант «с целью оскорбления религиозных чувств православных» потушил свечи в церкви. На кадрах опубликованного видео видно, как фигурант задувает свечи на каноне — поминальном столе. В столичном СК обратили внимание, что после этого гражданин Таджикистана «применил насилие в отношении прихожанки данного храма». Мигрант стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.

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