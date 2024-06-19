Стало известно, кто снял на видео мигранта, погасившего поминальные свечи в Бутово

У мигранта, задувшего поминальные свечи на каноне в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово, был сообщник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Парней двое было», — рассказала агентству прихожанка.

По словам женщины, один их мигрантов подошел к поминальному столу и стал тушить свечи, держа под мышкой коврик. Его подельник в этот момент фиксировал происходящее на телефон. Прихожанка напомнила, что внутри храма нельзя снимать видео и фото без благословления настоятеля.

«Не знаю, зачем снимали, где-то распространить или спор какой», — заключила она.

До этого стало известно, что днем во вторник, 18 июня, мигрант «с целью оскорбления религиозных чувств православных» потушил свечи в церкви. На кадрах опубликованного видео видно, как фигурант задувает свечи на каноне — поминальном столе. В столичном СК обратили внимание, что после этого гражданин Таджикистана «применил насилие в отношении прихожанки данного храма». Мигрант стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.