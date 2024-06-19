Стало известно, откуда террористы взяли ножовку в ростовском СИЗО

Захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы купили ножовку в самом изоляторе за 2500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, несколько сотрудников СИЗО организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Так у преступников появилась возможность покупать телефоны, ножи, алкоголь и часы.

Как пишет Shot, в настоящее время устанавливаются работники СИЗО, которые организовали канал нелегальной торговли. Предварительно, в их числе есть сотрудники отдела режима и безопасности. Заключенные признались, что за деньги в изоляторе можно было приобрести много чего. Можно было даже организовать досуг с алкоголем и ночным просмотром телевизора. Сеансы проводились с семи вечера до шести утра. Уточняется, что именно во время побега террористов по канату у одного из арестантов работал телевизор.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее в Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм.