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В Госдуме призвали ввести внеплановые проверки предприятий после вспышки ботулизма

Депутат Леонов: работу предприятий нужно контролировать внеплановыми проверками

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Shutterstock

Вспышка ботулизма в нескольких городах России говорит о последствиях запрета на проверки бизнеса. Внеплановые проверки должны распространяться на все предприятия, работа которых связана с жизнью и здоровьем людей, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с 360.ru.

Так парламентарий отреагировал на предложение ввести внеплановые проверки общепита. Он подчеркнул, что вспышка ботулизма с точками общепита никак не связана – проблема гораздо глубже.

«Предприятие производило консервированные овощи — в них обнаружили токсин, вызвавший массовые отравления. Это связано не с общепитом, а с производством», — пояснил Гусев.

Правоохранительные и надзорные органы следует наделить правом проводить внезапные проверки всех предприятий, продукция и работа которых может повлиять на здоровье людей, заключил он.

Напомним, в Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Геннадий Онищенко призвал изучить вызвавшие вспышку ботулизма микробы.

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