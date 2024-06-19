Модель из Абакана заявила, что муж-стриптизер избил ее перед приближающимся разводом

Модель из Абакана рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. На ее пост в соцсетях обратило внимание издание Atas.Info.

Бывшая победительница конкурсов красоты и модель Тарина Доржиева заявила, что ее муж, повар и стриптизер, Дмитрий К. избил и порезал ее ножом в ночь на 18 мая. По словам женщины, супруг беспочвенно подозревал ее в изменах и срывал злость перед разводом, запланированным на июнь.

«Поводом была необоснованная ревность, различные предположения с кем бы я могла вести половую жизнь, приближающийся развод, раздел имущества и алкоголь», — уверена Доржиева.

После инцидента пострадавшую доставили в республиканскую больницу. Врачи сняли побои и повреждения, а виновник тем временем уехал на вахту в Новосибирск. Тарина опасается за здоровье и психологическое состояние их общей дочери.

В полиции Абакана пострадавшей сообщили, что ее мужа будут допрашивать в УМВД по Новосибирской области.

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