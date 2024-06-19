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Тюменцы засудили туроператора после неудачного отдыха в пятизвездочном отеле в Турции

Жители Тюменской области добились компенсации за отравление на отдыхе в Турции

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Depositphotos

Суд в Тюмени встал на сторону путешественников, которые пожаловались на туроператора после неудачного отдыха в Турции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Местные жители купили тур у ООО «Р-Туризм» в Анталию с проживанием в пятизвездочном отеле. Однако перед самым вылетом в путешествие туроператор заявил клиентам, что их отель сменился. При заселении в него туристы обнаружили, что отель не соответствует заявленному уровню сервиса.

Тюменцы были недовольны качеством уборки, насекомыми в номере, грязной посудой, скудным питанием и неисправными тренажерами в фитнес-зале. Во время отдыха туристы отравились и обратились в медучреждение, а после возвращения домой подали в суд иск к туроператору о взыскании денежных средств, штрафа и компенсации морального вреда.

«С ООО «Р-Туризм» в пользу истца взысканы в счет уменьшения стоимости оказанных туристских услуг 60 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, неустойка в пределах заявленного размера в сумме 127 тысяч рублей за нарушение срока удовлетворения требований претензии, а также штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных судом требований в сумме 103 тысяч рублей», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее молодоженов из Екатеринбурга не пустили в номер и выгнали из отеля после скандала.

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