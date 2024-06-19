Плантацию опиума и нарколабораторию нашли в Херсонской области

В Херсонской области обнаружили плантацию опиумного мака и домашнюю нарколабораторию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников региональных УФСБ и ГУ МВД России.

По информации агентства, плантация принадлежала россиянину, проживающему в Новокаховском районе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина выращивал и культивировал растения, содержащие запрещенные вещества. Он изготавливал из них наркотики и хранил их.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 2,5 тысячи кустов опиумного мака, а также 118 кустов конопли и 600 граммов готовых к употреблению наркотиков. Кроме того, у мужчины нашли специальное оборудование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого курганский полицейский с супругой попались на производстве наркотиков у себя дома. Возбуждено уголовное дело.

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