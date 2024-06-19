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Россиянин похитил девушку и удерживал ее в своей квартире

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в похищении и удержании женщины

В Самаре правоохранители задержали подозреваемого в похищении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Как рассказали полицейские, в мае в дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о пропаже родственницы — женщина беспокоилась, что ее сестра сначала несколько дней не выходила на связь, а когда вышла — пожаловалась, что находится в квартире у бывшего партнера.

Поскольку женщина давно не общалась с экс-сожителем, ее родственница заподозрила мужчину в похищении и обратилась в полицию.

Правоохранители задержали предполагаемого преступника — в съемной квартире, где он проживал, нашли пропавшую местную жительницу. На ее теле зафиксировали многочисленные повреждения, пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

По версии следствия, подозреваемый вместе с сообщниками выследил бывшую сожительницу и насильно посадил ее в авто, после чего доставил ее в свою квартиру и удерживал ее там. Подобные действия, по мнению задержанного, должны были помочь ему вернуть возлюбленную.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Мужчина заключен под стражу.

Ранее в Иркутске мужчины похитили и подожгли человека, решив, что он украл их коня.

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