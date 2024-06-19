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Троих подростков задержали за изнасилование девочки из-за ее религиозной принадлежности

Во Франции троих несовершеннолетних задержали за изнасилование 12-летней девочки

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Depositphotos

Во Франции трое несовершеннолетних изнасиловали 12-летнюю девочку из-за ее принадлежности к иудаизму. Об этом пишет Actu17.

На днях школьница и ее родители обратились в полицейский участок Курбевуа, чтобы подать жалобу. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что, гуляя по городу со своим приятелем, столкнулась с тремя несовершеннолетними, среди которых был ее бывший парень. Трио якобы отвело ее на заброшенный склад. Там злоумышленники избили и оскорбили жертву, а затем изнасиловали. По словам пострадавшей, нападение носило антисемитский характер.

Следователи из отдела по делам несовершеннолетних быстро установили личности трех предполагаемых преступников. Они были арестованы 17 июня. Самый младший из них был помещен под судебный надзор, а двое других взяты под стражу.

В беседе со следователями они, как сообщается, дали признательные показания. Бывший бойфренд жертвы заявил, что действовал так, потому что был зол на подругу за то, что она не рассказала ему о своей еврейской религии. В телефоне подозреваемого полиция обнаружила антисемитские изображения, в том числе сожженный израильский флаг.

Ранее российский подросток изнасиловал племянника на глазах у детей.

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