В центре Москвы рухнул лифт, есть пострадавший

В доме №27 на Земляном валу в Басманном районе Москвы рухнул наружный лифт, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». На кадрах видно, что у дома уже находятся спасатели и бригада скорой помощи.

По данным прокуратуры, травмы в результате инцидента получил работник подрядной организации, которая должна была заменить лифтовое оборудование в доме. Пострадавшего госпитализировали, а районное надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося.

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