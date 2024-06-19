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В центре Москвы рухнул лифт, есть пострадавший

Прокуратура начала проверку обстоятельств падения лифта в центре Москвы

В доме №27 на Земляном валу в Басманном районе Москвы рухнул наружный лифт, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». На кадрах видно, что у дома уже находятся спасатели и бригада скорой помощи.

По данным прокуратуры, травмы в результате инцидента получил работник подрядной организации, которая должна была заменить лифтовое оборудование в доме. Пострадавшего госпитализировали, а районное надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося.

11 июня в Приморье девушке на голову упал потолок лифта в жилом доме. Когда девушка зашла внутрь, она ощутила резкий удар по затылку. Оглянувшись назад, она поняла, что ей на голову упал потолок, у которого оторвались крепления с одной стороны.

10 июня в Москве на Можайском шоссе строительная люлька обрушилась на автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Автомобиль, на который упала люлька, а также газовая труба получили повреждения.

Ранее в Стерлитамаке лифт с ребенком сорвался с 10-го этажа.

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