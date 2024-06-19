Игра троих школьников с огнем едва не закончилась детонацией шести газовых баллонов

В Архангельске игра троих первоклассников с огнем едва не закончилась трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 25 мая в одном из городских дворов. Трое первоклассников нашли подушку, забрались под жилой дом, подожгли ее и убежали. Здание быстро вспыхнуло, а огонь распространился на все строение. Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда четырех человек, после чего ликвидировали огонь на 50 квадратных метрах. В операции были задействованы 23 специалиста и шесть единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на территории квартир находились шесть газовых баллонов, детонации которых удалось избежать благодаря слаженной работе сотрудников МЧС.

В ведомстве обратились к взрослым и попросили их внимательнее следить за детьми, напомнить им об опасности игр с огнем, а также хранить спички и зажигалки в недоступном для несовершеннолетних месте.

Ранее в Бурятии мастер по обслуживанию печей сжег дом, в котором чистил дымоход.