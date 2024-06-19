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Диетолог рассказала, как снизить уровень плохого холестерина

Диетолог Лазуренко: правильное питание снизит уровень плохого холестерина

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Shutterstock

Сбалансированный рацион питания, в котором будет достаточное количество белка, поможет снизить уровень плохого холестерина в организме. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко.

Помимо этого, для достижения этой цели она советует трансформировать качество и количество жиров, которые потребляет организм, от насыщенных к полиненасыщенным или малонасыщенным. Например, заменять сливочное масло на растительное. Кроме того, важно потреблять клетчатку и соблюдать питьевой режим.

«И, наконец, углеводы. Ни для кого уже, надеюсь, не секрет, что уровень холестерина напрямую зависит от количества простых углеводов, которые присутствуют в рационе. Если мы хотим снизить количество плохого холестерина, нам нужно пересмотреть наш рацион на предмет простых углеводов. В самом начале не тотально их исключить, а постараться уменьшить их потребление, заменив при этом на более сложные. Например, белый хлеб, круассан заменить на цельнозлаковый продукт или на крупы», — сказала Лазуренко.

Диетолог также рекомендует не забывать о физической активности, которая также позволит снизить уровень плохого холестерина и улучшить качество мышечного волокна и сосудов.

Ученые кафедры акушерства и гинекологии медицинского и стоматологического университета Токио до этого установили, что употребление несоленого томатного сока снижает кровяное давление и уровень плохого холестерина в организме. Эти два фактора являются ключевыми в повышении риска развития болезней сердца.

Ранее врач назвала крупу, которая помогает снижать уровень холестерина.

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