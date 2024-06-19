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На экс-первого замминистра спорта Красноярского края завели два уголовных дела

СК: экс-замминистра в Красноярском крае подозревают в растрате и мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра спорта Красноярского края. Об этом сообщили в прес-службе Следственного комитета.

В ведомстве пояснили, что мужчина подозревается в мошенничестве и организации растраты. Также следователи возбудили уголовное дело против управляющего спортивным сооружением «Платинум Арена Красноярск», который подозревается в растрате.

По предварительной версии следствия, в декабре 2020 года первый замминистра спорта обеспечил назначение своего знакомого на должность генерального директора «Платинум Арена». После этого чиновник вместе с руководителем спортивного сооружения похищали деньги учреждения через заключение договоров между комплексом и подконтрольной им компании «Вавилон» на выполнение работ по техническому обслуживанию здания и создания видимости их надлежащего исполнения.

В декабря 2021 по октябрь 2023 года общая сумма хищения составила более 2,3 млн рублей, которые подозреваемые присвоили себе, отметили в ведомстве.

Ранее в Москве задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний.

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