В Анапе мужчина выбросил всю мебель из окна, спасаясь от «ведьм»

В Анапе сосед напугал жителей многоэтажки, мужчина выкидывал мебель из окна квартиры ночью. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПВА 18».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Мирной, мужчина в неадекватном состоянии выбрасывал из окна мебель и выпрыгнул с третьего этажа. По словам соседей, до этого россиянин затопил две квартиры под ним, потому что срезал дома все трубы, когда спасался от «ведьм».

Прибывшие на вызов полицейские задержали 45-летнего дебошира, он передан врачам и доставлен в психиатрическое отделение городской больницы Анапы.

До этого сообщалось, что в Твери жилец многоэтажного дома в течение нескольких часов выбрасывал из квартиры вещи. Среди выброшенных им предметов оказался кондиционер. Припаркованные автомобили получили механические повреждения. Личность злоумышленника устанавливается, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодаре парень несколько дней подряд выбрасывал из окна вещи девушки.