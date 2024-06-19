Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме одобрили проект закона об ограничении доступа к книгам иноагентов

В ГД одобрили ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который ограничивает доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты внесли документ на рассмотрение Госдумы в марте. Изменения планируется внести в закон «О библиотечном деле».

В законопроекте хотят закрепить утверждение правил выдачи в библиотеках литературы, авторами которой являются иноагенты, за министерством культуры РФ. Ведомство возьмет на себя формирование списка таких книг.

В пояснительной записке инициаторы принятия законопроекта обратили внимание, что сейчас в библиотеках свободно размещаются книги иноагентов.

«Таким образом, пропагандируются <…> авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», — подчеркнули в документе.

В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи двух разговоров с писателем Борисом Акуниным (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) от имени «Зеленского» и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Пранкеры спрашивали Акунина о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках по территории России. Литератор сказал об атаках БПЛА, что «это не вызывает протеста ни у кого из нас».

Ранее в Херсонской области стали изымать «лживую» украинскую литературу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами