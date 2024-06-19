В Госдуме одобрили проект закона об ограничении доступа к книгам иноагентов

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который ограничивает доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты внесли документ на рассмотрение Госдумы в марте. Изменения планируется внести в закон «О библиотечном деле».

В законопроекте хотят закрепить утверждение правил выдачи в библиотеках литературы, авторами которой являются иноагенты, за министерством культуры РФ. Ведомство возьмет на себя формирование списка таких книг.

В пояснительной записке инициаторы принятия законопроекта обратили внимание, что сейчас в библиотеках свободно размещаются книги иноагентов.

«Таким образом, пропагандируются <…> авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», — подчеркнули в документе.

В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи двух разговоров с писателем Борисом Акуниным (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) от имени «Зеленского» и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Пранкеры спрашивали Акунина о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках по территории России. Литератор сказал об атаках БПЛА, что «это не вызывает протеста ни у кого из нас».

Ранее в Херсонской области стали изымать «лживую» украинскую литературу.