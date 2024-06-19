Следователи задержали четвертого фигуранта по делу о массовом отравлении людей

В Москве задержали четвертого подозреваемого виновника по делу о массовом отравлении людей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Задержанным оказался повар компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, подозреваемый по указанию руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания готовил фасоль, расфасовывал ее в вакуумную упаковку с максимальной экономией.

Накануне следователи задержали гендиректора «Кухни на районе», а также руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества. В ведомстве уточнили, что работу организации по приготовлению и доставке еды приостановили, с задержанными проводят следственные действия.

Столичный главк СК России возбудил уголовное дело после массового отравления продуктами, которые жители Москвы заказали через сервис доставки продуктов. Пострадавшие обращались в московские больницы за медпомощью с признаками сильного пищевого отравления. Позже выяснилось, что с такими же симптомами попали в больницы и жители других городов.

Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.