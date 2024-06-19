На Москву надвигаются ливни, грозы и похолодание

В Москве сегодня сохранится хорошая погода, без осадков. Однако уже завтра столицу вновь накроют дожди, местами сильные ливни, которые будут сопровождаться грозами. Температура воздуха опустится ниже нормы, предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Осадки начнутся предстоящей ночью. Завтра днем город попадет под влияние атмосферных фронтов западного циклона.

«Поэтому [будут] дожди, местами сильные, и есть вероятность грозы, — отметила Позднякова. — Преобладающее количество осадков — от 7 до 12 мм, но далее может выпасть и до 40 мм осадков. То есть, как и вчера, разница в количестве осадков будет значительной».

С пятницы погода станет спокойнее, однако кратковременные дожди не прекратятся до конца недели, добавила синоптик. Температура воздуха завтра будет колебаться от 23 до 25 градусов тепла, ночью будет заметно прохладнее – от 13 до 15 градусов выше нуля. В субботу ожидается +21-22 градуса, в воскресенье +20 градусов, что ниже климатической нормы.

Напомним, Росгидромет до этого спрогнозировал в Москве похолодание, которое начнется с четверга. Ожидается, что ночью температура воздуха местами понизится до +8 градусов. В течение всей недели, кроме среды, в столице прогнозируются дожди, которые перешагнут месячную норму осадков.

Метеоролог ранее назвала причину частых гроз в Москве.