Российские таможенники задержали иностранца с драгоценностями на 7 млн рублей

В Екатеринбурге таможенники при досмотре у одного из пассажиров, прибывших в аэропорт Кольцово из-за границы, обнаружили драгоценности на миллионы рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Сотрудники ФТС остановили 39-летнего пассажира, прилетевшего рейсом из Баку, когда он проходил по «зеленому» коридору. Работники аэропорта обратили внимание на кольцо с драгоценными камнями и браслет на руке мужчины. В кармане куртки у пассажира оказались серьги. Все украшения принадлежат французскому бренду Cartier. В багаже у приезжего таможенники обнаружили упаковки от драгоценностей с сертификатами, подтверждающими подлинность изделий. Также мужчина провозил ремешок, кошельки, визитницу этого же бренда.

Задержанный попытался заверить сотрудников воздушной гавани, что товары неновые и он везет их на чистку, но экспертиза не подтвердила эту версию. Эксперты отметили, что все украшения новые, они изготовлены из золота 750 пробы. По оценкам специалистов, стоимость драгоценностей составляет около семи миллионов рублей.

Теперь за нелегальный ввоз в РФ товаров, относящихся к категории стратегически важных, мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее забайкалец незаконно перевез золота на более чем 47 млн рублей и пошел под суд.