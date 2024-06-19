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Названо число москвичей с подозрением на ботулизм

«Известия»: с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 москвичей

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В Москве у более 200 человек, среди которых есть несовершеннолетний, врачи подозревают ботулизм. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на источник.

«С подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 москвичей, в том числе один ребенок», — уточнили в сообщении.

По данным издания, в тяжелом состоянии находятся 84 человека. Среди них 35 подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают как средней степени тяжести состояние еще 136 человек. Из медучреждений уже выписали семь пациентов.

В публикации отметили, что в Московской области госпитализировали 24 человека с подозрением на ботулизм, в Казани — 14 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. В Нижнем Новгороде 16 человек обратились за медпомощью с подозрением на отравление. После сдачи анализов ботулизм подтвердился у четырех горожан.

До этого сообщалось, что в столице число людей, заболевших ботулизмом после отравления едой из доставки, перевалило за 120. Ботулизм относится к особо опасным и потенциально смертельным болезням. Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как избежать заражения ботулизмом.

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