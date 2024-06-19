Безработный разрушил могилу, потому что не нашел на ней сладостей

В Калининградской области молодой человек пришел на кладбище за конфетами и осквернил могилу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратилась 88-летняя жительница поселка Тимофеево. Пенсионерка сообщила, что неизвестный повредил памятник, установленный на могиле ее дочери. Правоохранители быстро установили причастность к преступлению ранее не судимого и нигде не работающего 20-летнего жителя соседнего поселка. Юношу задержали.

«Со слов подозреваемого, он пришел на кладбище, чтобы собрать конфеты, а когда не нашел сладостей – разозлился и умышленно повредил памятник. От удара ногой надгробная плита упала с основания», — уточнили в полиции региона.

На молодого человека завели дело по статье о надругательстве над местами захоронения. Задержанному грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей или арест на срок до трех месяцев.

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