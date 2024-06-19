Парламентская комиссия посоветовала Минпросвещения и Минобрнауки включить информацию о преступных действиях Киева в учебники истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад комиссии.

«Рекомендовать... включить в учебные пособия по истории и общественным наукам информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века», — советуют специалисты.

В ноябре 2022 года вопрос о включении преступлений украинских властей в учебники поднимало само Минпросвещения.

«Абсолютно поддерживаю, что те преступления... киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти отражение... в учебниках истории», — заявлял тогда глава министерства Сергей Кравцов.

В мае 2024-го глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики с 2014 года собирают доказательства военных преступлений украинских властей и силовиков в Донбассе. В настоящее время вся информация концентрируется в Следственном комитете России.

Ранее в постпредстве РФ при ЕС указали на готовность Евросоюза простить Киеву любые преступления.