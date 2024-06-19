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Врачи назвали заболевания, о которых говорит постоянная жажда

Диетолог Королева: желание пить много воды – это признак эндокринных заболеваний

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Специалисты советуют в день пить около двух литров воды для нормального функционирования организма. Однако если человек превышает эту норму, часто испытывает жажду, то это может говорить о наличии серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа или болезни почек, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Здоровый человек не сталкивается с проблемой переизбытка воды в организме, так как благодаря слаженной работе мозга и центров жажды подсознательно чувствует свою норму, подчеркнула врач. Однако если начинается полидипсия – постоянная жажда – это первый признак патологии по углеводному обмену.

«Также есть несахарный диабет – патология почек, сопровождающаяся повышенной жаждой и потерей большого количества жидкости, — отметила диетолог. — Гипертиреоз, гиперпаратиреоз тоже зачастую связаны с необходимостью выпивать большее количество воды».

Постоянная жажда также может появиться из-за заболеваний почек, интоксикации, диареи или рвоты. Могут это состояние спровоцировать и психические расстройства, заболевания центральной нервной системы. По этой причине при появлении подобного симптома важно оперативно обратиться к врачу, заключила Королева.

Напомним, врачи отмечают, что жажду, усталость, слабость и тошноту может вызывать и повышенное содержание кальция в крови. Также жажда может быть признаком обезвоживания из-за физических нагрузок, жары или недостаточного потребления воды.

Россиянам ранее рассказали, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жаркую погоду.

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