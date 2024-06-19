Стало известно, сколько россиян сталкивались с домашним насилием

Почти половина (41%) россиян сталкивались с домашним насилием, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

25% из этой части опрошенных уточнили, что их хотя бы раз в жизни бил муж или жена, 9% — сталкивались с насилием со стороны родителей.

«Малое число голосов за насилие от родителей говорит о том, что ремень, ор и шлепки даже за насилие не считают, и что детей так воспитывать нормально», — отметил участник опроса.

1% опрошенных ответили, что они сталкивались с насилием со стороны своих детей, 6% признались, что они сами могут «дать тумака» дома. 2% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что сталкивались с насилием от других членов семьи, например, братьев или сестер.

При этом 57% опрошенных сообщили, что в их семье нет насилия и все споры решаются путем общения.

12 июня депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на отзыв в правительство пакет законопроектов, предполагающих ужесточение уголовной и административной ответственности за домашнее насилие и клевету о нем.

Ранее 89% россиян одобрили принятие закона о домашнем насилии.