На Сахалине пенсионерка спаслась от медведя, спрятавшись на втором этаже дома

В Холмском районе Сахалинской области пенсионерка спаслась от медведя, вломившегося в ее дом. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел в селе Калинино, в частный дом забрел медведь, в помещении находилась пенсионерка, которая спряталась от хищника на втором этаже дома. Зверь побродил по комнатам и территории участка и ушел обратно в лес.

На место выезжали охотоведы, но отловить косолапого не удалось, местность будут дополнительно обследовать. По словам пенсионерки, медведь не проявлял агрессии.

До этого сообщалось, что в Сахалинской области медведь вышел на дорогу и напал на автомобиль с людьми. Легковой автомобиль остановился обочине из-за неисправности, в машине находились водитель и двое пассажиров. Неожиданно на дороге появился крупный медведь, хищник проявил интерес к автомобилю, обнюхал его со всех сторон и встав на капот, оторвал дворник. Изучив добычу, медведь скрылся, люди не пострадали.

Ранее в Подмосковье медведь пробежался у жилых домов и попал на видео.