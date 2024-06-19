Россияне на фоне вспышки ботулизма ответили, едят ли они покупные салаты

Почти половина (42%) россиян покупают готовую еду и салаты в магазинах, показал опрос kp.ru, проведенный на фоне массового отравления россиян готовой едой. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

Из них 7% уточнили, что едят покупные салаты на регулярной основе и считают, что это очень удобно. 35% опрошенных при этом покупают такую еду в крайних случаях.

«Салаты беру иногда и только в больших супермаркетах, полагаю, что так надежнее», — поделился респондент.

57% опрошенных россиян ответили, что салаты они готовят сами, потому что не доверяют покупным, в особенности в летний период.

«Я вообще брезгую салаты покупать, если я не вижу когда и как готовят, никогда есть не буду», — сказала участница опроса.

Оставшийся 1% респондентов выбрали вариант «другое».

Накануне Baza писала, что причиной отравления 150 человек в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани стала консервированная фасоль, которая была использована для приготовления салата «Лобио с фасолью».

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что процесс приготовления фасоли был организован «с нарушением всех требований и норм».

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