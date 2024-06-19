Россиянин обстрелял машину с бывшей женой и ранил ее водителя

В Кемеровской области задержали мужчину, стрелявшего по автомобилю своей экс-супруги, сообщает полиция Кузбасса.

Очевидцы заявили в дежурную часть Прокопьевска о том, что в микрорайоне Ясная Поляна неизвестный выстрелил в сторону автомобиля УАЗ и скрылся. Водитель транспортного средства получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, где сейчас ему оказывается квалифицированная помощь.

Сотрудники полиции и Росгвардии по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 35-летний местный житель.

«Обстоятельства произошедшего и мотивы стрелявшего выясняются. К настоящему моменту установлено, что в салоне УАЗа также передвигалась бывшая супруга задержанного», — отметили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины готовятся возбудить уголовное дело.

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