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В Приморском крае перекрыли дорогу из-за рухнувшего моста

Мост обрушился в реку в Яковлевском районе Приморского края

Мост обрушился в реку в Яковлевском районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент случился на 93-м км автодороги «Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка» вблизи села Покровка. Сейчас проезд перекрыт, движение транспорта осуществляется по объезду через село Достоевка.

Ведомство организовало проверку по данному факту.

До этого автомобильный мост обрушился в Дагестане из-за непогоды. На переправу сошел селевой поток. Отмечается, что транспортное сообщение с селом Дагбаш Шамильского района прервано, альтернативные маршруты объезда отсутствуют. На место для проведения работ по устройству временной объездной дороги переброшена спецтехника.

Позже в Биробиджане обрушилась восьмиметровая горка, семь человек получили травмы. В МЧС сообщили, что трое местных жителей получили переломы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. На месте работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.

Ранее на Крымском мосту перекрывали движение транспорта.

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