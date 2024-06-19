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В ГД высказались об усыновлении детей жителями стран с разрешенной сменой пола

Володин: нужно запретить усыновлять детей РФ в странах, где разрешена смена пола

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить усыновлять детей из России гражданам стран, в которых разрешена смена пола. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации», — написал Володин.

15 июня Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за сериал «Супергерл», в котором усмотрели пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Суд постановил, что многосерийный фильм содержит информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

В начале июня в Волгограде мигранта привлекли к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола.

В конце апреля сенат Мексики одобрил лишение свободы от двух до шести лет для тех, кто проводит конверсионную терапию для смены пола.

В марте парламент Башкирии принял закон об аннулировании брака при смене пола одним из супругов, а также запрете на усыновление детей и опекунство для лиц, сменивших пол.

Ранее в Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порнографии.

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