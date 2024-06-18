Террористу, выжившему после выстрела в голову, сделали операцию

Террорист из ростовского следственного изолятора (СИЗО), который выжил после выстрела в голову, перенес операцию, но пока он не пришел в себя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что после штурма и ранения в голову он не подавал признаков жизни, однако у него прощупали крайне слабый пульс.

«Камневу провели пока одну операцию. После нее он так ни разу и не пришел в сознание. Врачи не дают никаких прогнозов», — следует из сообщения.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ.