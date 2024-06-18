Водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пятерых девочек на остановке

На Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасилованиях пяти девочек от 11 до 14 лет на остановке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, с января по май текущего года мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек на конечной остановке общественного транспорта в поселке Ильском Северского района. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Сообщается, что обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

До этого мужчина приставал к детям на площадке в Ленобласти и угрожал им пистолетом. Соседи и дети рассказали, что затем услышали звуки, похожие на хлопки. В итоге подозреваемого задержали.

Ранее мужчина предложил помощь туристке и изнасиловал ее.