В Госдуме назвали важным законопроект об увековечении памяти жертв геноцида в годы ВОВ

Инициированный «Единой Россией» законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны необходим для создания правовой базы, сказала «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

«На данный момент существуют нормы, касающиеся памяти защитников Отечества, однако отсутствуют положения о сохранении памяти мирных граждан. Актуальность данного законопроекта подтверждается действиями некоторых стран, стремящихся исказить историю и пересмотреть результаты Второй Мировой войны», — сказала она.

По словам Занко, законопроект закрепит понятие «геноцид советского народа».

«Прежде всего это отвечает политическим задачам Российской Федерацией на международной арене, интересам национальной безопасности, в том числе в сфере сохранения и защиты исторической памяти для консолидации российского общества», — отметила она.

Занко добавила, что законопроект установит полномочия и их четкое разграничение для органов власти разного уровня, а также регламентирует проведение поисковой работы.

«Сейчас на практике действия поисковых отрядов по обнаружению и изъятию останков жертв геноцида советского народа в годы ВОВ фактически не санкционированы на законодательном уровне, на практике это может повлечь необоснованное привлечение поисковиков к уголовной ответственности», — сказала она.

Занко подчеркнула, что законопроект закрепит специальную процедуру согласования и проведения поисковых работ в отношении останков мирных граждан.

Напомним, ранее газета «Ведомости» сообщила, что в Госдуму внесут законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».