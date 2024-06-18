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В Пермском крае мигранта задержали за попытку изнасилования девушки

Mash: в Пермском крае иностранец едва не изнасиловал женщину на местной реке

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Freepik

В Пермском крае иностранца подозревают в попытке изнасилования девушки. Об этом сообщает Ural Mash.

Инцидент произошел в селе Култаево. По словам очевидцев, около местной реки они услышали крики и мольбы о помощи. Позже они заметили мужчину, который сидел на девушке, угрожал и заявлял, что ее предшественница серьезно пострадала, поэтому ей не стоит сопротивляться.

В результате местные жители спасли девушку и вызвали правоохранителей.

«Говорят, с насильником было еще четверо мужчин, но они успели скрыться до приезда силовиков», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Известно, что у мужчины были необходимые документы и в России он находился официально.
По данным источника, после инцидента задержали 50 человек, которых наняли для строительства здания недалеко от населенного пункта.

Ранее во Владивостоке арестовали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании.

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